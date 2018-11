DORO: digitale Single

Das Stück 'Freunde fürs Leben' aus "Forever United, Forever Warriors" wurde als gigitale Single zur laufenden Tour veröffentlicht. Erwerban kan man das Lied hier. Warum erklärt die Grande Dame des deutschen Hard Rock selbst: "Auf unserer Website haben wir die Fans dazu aufgerufen, uns ihre Wunsch-Setlist für die anstehende Tour zu schicken. Bei diesem Poll landete 'Freunde fürs Leben' ganz oben. Dieser Song war von Beginn an den Fans gewidmet. Er gehörte schon während der Produktion des neuen Albums zu meinen ganz persönlichen Favoriten. Und ich wusste schon während des Einsingens im Studio, dass die Fans 'Freunde für Leben' lieben würden - zumindest hatte ich es gehofft."

Hier sind nochmal die ausstehenden Tourstopps:

18 Nov 2018 DE Berlin Astra Kulturhaus

20 Nov 2018 DE Görlitz Kulturbrauerei

21 Nov 2018 AT Wien Simm City

23 Nov 2018 DE Memmingen Kaminwerk

24 Nov 2018 DE Stuttgart Im Wizemann (SOLD OUT!)

25 Nov 2018 DE Saarbrücken Garage

27 Nov 2018 DE Frankfurt Batschkapp

28 Nov 2018 DE Erfurt Stadtgarten

30 Nov 2018 DE Köln Live Music Hall

01 Dec 2018 DE Bochum Zeche (SOLD OUT!)

02 Dec 2018 DE Bochum Zeche (extra show)

05 Dec 2018 FI Helsinki Kulttuuritalo

08 Mar 2019 BE Kortrijk De Kreun

09 Mar 2019 FR Strasbourg La Laiterie

10 Mar 2019 FR Vauréal Le Forum

12 Mar 2019 UK Manchester Rebellion

13 Mar 2019 UK London Camden Underworld

15 Mar 2019 ES Pamplona Totem

16 Mar 2019 ES Madrid Mon

17 Mar 2019 ES Barcelona Razzmatazz 2

20 Mar 2019 CH Solothurn Kulturfabrik Kofmehl

22 Mar 2019 DE München Backstage

23 Mar 2019 DE Nürnberg Löwensaal

24 Mar 2019 DE Speyer Halle 101