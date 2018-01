DOUBLE CRUSH SYNDROME: Trennung von Schlagzeuger

Das Rock´n´Roll Trio DOUBLE CRUSH SYNDROME und Schlagzeuger Julian Fischer gehen in Zukunft getrennte Wege.



Hier das offizielle Statement von Bandseite:



"Schweren Herzens geben wir bekannt, dass Julian Fischer die Band verlassen wird. Veränderte persönliche Umstände und daraus resultierende strukturelle Probleme sind der Grund für die letztendlich gemeinsam getroffene Entscheidung, die niemandem leicht fällt, und von Freundschaft und Verständnis geprägt ist.

Unser Album "Die For Rock ´N Roll", und jede Sekunde der Shows, die wir zusammen gespielt haben, waren eindeutige "Statements of Rock", die für immer Teil der DNA von DCS sind und bleiben werden.

Wir machen weiter, Julian bleibt euch mit SNAKEBITE erhalten, und alles ist Liebe! Danke, Julian Fischer!

ANDY & SLICK"

Quelle: Double Crush Syndrome Redakteur: Tommy Schmelz Tags: double crush syndrome andy brings rocknroll