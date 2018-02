DOUBLE EXPERIENCE: Kanada schickt versierte Nerd-Rocker

Das kanadische Trio DOUBLE EXPERIENCE war gerade in Teilen Europas zusammen mit HEDpe auf Tour und leider nur zwei Mal in Deutschland vertreten. Aber: Das neue Material vom neuen Album mit dem großen Namen "Rock (Geology)" klingt viel versprechend. 'The Pilot' und vor allem 'Al Freaks Me Out' lassen einen der verpassten Tour nachtrauern, aber sich gleichzeitig auf das neue Album freuen, das bald erscheinen dürfte.

