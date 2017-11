DOWNFALL OF GAIA bringt HAMFERD mit auf Tour

"Atrophy" heißt das aktuelle Album, das DOWNFALL OF GAIA im Februar live präsentieren wird. Dazu haben sie sich die Faröer HAMFERD geholt, die seit kurzem auch auf Metal Blade ein neuen Zuhause gefunden haben. DOWNFALL OF GAIA kommentiert: "Wir freuen uns heute, unsere nächste Euro-Tour für Februar bekanntzugeben und Hamferð von den Faröern als Special Guests mitzunehmen! Ihr facettenreicher, sphärischer Death Doom passt perfekt und wird jeden Abend für epische Soundwände sorgen! Zudem bekommen wir die Gelegenheit, ein paar Städte zu beschallen, wo wir noch nie aufgetreten sind, was die Sache noch spannender macht. Hoffentlich sehen wir euch dann, wir sind schon ganz heiß drauf!"

Und HAMFERD ergänzt: "Das vielleicht Beste daran, neue Musik zu veröffentlichen, besteht in der Gelegenheit, das neue Material an vielen verschiedenen Orten vor vielen unterschiedlichen Hörern live aufzuführen. Wir haben beinahe vier Jahre an "Támsins likam" gearbeitet und sind dementsprechend scharf darauf, diese Songs auf der Bühne mit unserem Publikum zu teilen. Umso schöner, dass wir es mit unseren Label-Kollegen Downfall Of Gaia tun können, deren stimmungsvoller Post Metal prima zu uns passt!"

Hier kann man dabeisein:

02/02/18 DE - Stuttgart - Club Zentral

03/02/18 DE - Marburg - KFZ

04/02/18 DE - Berlin - Cassiopeia

05/02/18 DE - Hamburg - Hafenklang

06/02/18 DE - Dresden - Eventwerk

07/02/18 PL - Krakau - Club Zaczek

08/02/18 AT - Wien - Viper Room

09/02/18 HU - Budapest - Kvlt

10/02/18 SI - Ljubljana - Orto Bar

11/02/18 IT - Rimini - Wave Club

12/02/18 DE - München - Backstage

16/02/18 DE - Neunkirchen - Stummsche Reithalle

18/02/18 DE - Münster - Café Sputnik