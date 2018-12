DOWNFALL OF GAIA kündigt neues Studioalbum an

Anfang nächsten Jahres veröffentlicht die Band DOWNFALL OF GAIA den Nachfolger von "Atrophy". Das neue Studioalbum trägt den Titel "Ethic Of Radical Finitude"und erscheint am 08.02.2019 über Metal Blade im Handel. Vorab kann man sich schon jetzt die neue Single 'As Our Bones Break to the Dance' online streamen.

Tracklist:

1. Seduced By…

2. The Grotesque Illusion Of Being

3. We Pursue The Serpent Of Time

4. Guided Through A Starless Night

5. As Our Bones Break To The Dance

6. Of Withering Violet Leaves

Dominik (Sänger und Gitarrist) zur neuen Scheibe: "Wir verbinden die Aspekte unserer früheren Platten mit der Marschroute von "Atrophy". Es gibt lange atmosphärische Parts als Atempausen, für deren Entfaltung wir uns Zeit lassen, aber andererseits auch sowohl brutale als auch melodische Blastbeat-Parts. Jedes Stück stellt gewissermaßen eine Reise dar, auf der man Hoch und Tiefs erlebt."