DRAB MAJESTY: Zweite Single 'Long Division' vom neuen Album

Das Synth-Pop-Duo DRAB MAJESTY wird am 12. Juli 2019 über Dais Records ihr neues Album "Modern Mirror" veröffentlichen. Daraus hat die Band nun die zweite Single 'Long Division' heraus gebracht.



Das Projekt um Deb Demure und Mona D ist nach Athen gereist, um dort sich von der Landschaft für die neuen Songs inspirieren zu lassen.



Die Tracklist des Albums liest sich so:

1. A Dialogue

2. The Other Side

3. Ellipsis

4. Noise of the Void

5. Dolls in the Dark

6. Oxytocin

7. Long Division

8. Out Of Sequence



Neben diversen Festival-Gigs geht die Band im Herbst auf Tour.



Folgende Termine sind bestätigt:



Festival-Tour:

28.05. TR-Istanbul, Zorlu PSM

01.06. E-Barcelona, Primavera Sound

02.06. IE-Dublin, Workman's Club

06.06. UK-Birmingham, The Flapper

07.06. UK-Nottingham, Rock City (Beta)

08.06. UK-Glasgow, Audio

09.06. I-Guastalla, Handmade Festival

11.06. I-Rom, Wishlist Club

12.06. I-Pomigliano D'Arco, Floor Club

14.06. IS-Mosfellsbær, Oration Festival



Tour:

30.09. Köln, Bumann & Sohn

01.10. Wiesbaden, Schlachthof

02.10. München, Ampere

03.10. Leipzig, Conne Island

04.10. Hannover, Bei Chez Heinz

05.10. Berlin, Bi Nuu

15.10. Hamburg, Übel & Gefährlich

29.10. A-Wien, Arena

01.10. CH-Martigny, Caves du Manoir

