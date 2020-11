DRAGONY - neues Album:

Die Österreicher von DRAGONY freuen sich, die Veröffentlichung ihres vierten Studioalbums bekanntzugeben. "Viribus Unitis" soll am 15. Januar 2012 via Napalm Records das Licht der Welt erblicken und als Vorgeschmack gibt es auch direkt ein Video der ersten Singelauskopplung 'Gods Of War'.



In dem Album erzählt DRAGONY ihre etwas eigenwillige und phantastische Version der Geschichte Österreichs von 1867. Unterstützt wird die Band dabei von dem einen oder anderen bekannten Kollegen, beispielsweise von Tommy Johansson (SABATON, MAJESTICA), Tomas Svedin (SYMPHONY OF TRAGEDY), Michele Guaitoli (VISIONS OF ATLANTIS) und Georg Neuhauser (SERENITY). Für Mixing und Mastering war kein Geringerer als Sebastian "Seeb" Levermann von ORDEN OGAN in den hauseigenen "Greenman-Studios" zuständig.



"Viribus Unitis" wird es in folgenden Formaten geben:

- 4 Page Digipac

- LP Gatefold RED Transparent

- 4 Page Digipac + Shirt

- Digital Album



Trackliste:



1. On the Blue Danube

2. Gods of War

3. Love You to Death

4. Magic

5. Darkness Within

6. A.E.I.O.U.

7. Viribus Unitis

8. Golden Dawn

9. Made of Metal (Cyberpunk Joseph)

10. Battle Royale

11. Legends Never Die

12. Haben Sie Wien schon bei Nacht geseh'n

'Gods Of War'

https://www.youtube.com/watch?v=mPWySLd8otU