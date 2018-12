DREAMGRAVE mit Video zu einem ernsten Thema

Die Ungarn haben "Monuments" bereits 2017 veröffentlicht, aber jetzt gibt es zu dem Lied 'Drop The Curtain' ein offizielles Video. Das Lied handelt von Demenz, ein Thema, das in unserer älter werdenden Gesellschaft immer mehr in den Fokus rückt: Youtube.

Wer die EP kaufen möchte, kann auf DREAMGRAVE's Bandcamp-Seite surfen.