DREAMS IN FRAGMENTS: Plattenvertrag mit Boersma-Records geschlossen

Die Schweizer Melodic-Metal-Band DREAMS IN FRAGMENTS hat einen Plattenvertrag mit Boersma-Records geschlossen. Im kommenden Frühjahr soll über das neue Label das zweite Album "When Echos Fade" erscheinen. 2018 veröffentlichte die Band ihr Debüt mit dem Namen "Reflections Of A Nightmare".



Die sagt dazu: "Wir sind dankbar und stolz zugleich, bei Boersma-Records einen Plattenvertrag für den zweiten Longplayer "When Echoes Fade" unterschreiben zu können. Wir sind überzeugt, hier einen extrem kompetenten Partner gefunden zu haben, mit dem wir mit unserem neusten Werk noch mehr Hörer erreichen und zusammen eine erfolgreiche Zukunft schaffen werden."