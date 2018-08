DREAM CHILD: weitere Hörproben des Debütalbums verfügbar!

Nach dem ersten Exponat 'You Can't Take Me Down', das seit einigen Wochen schon online verfügbar ist, machen auch die nächsten beiden Hörproben von Frontiers deutlich, wohin die Reise von DREAM CHILD mit "Until Death Do We Meet Again" gehen wird.

Das Album wird am 14. September in die Läden kommen und dürfte nicht zuletzt auf Grund der eindeutigen und durchaus gewollten Reminiszenzen - der Bandname etwa geht auf jenen Spitznamen von Initiator Craig Goldy zurück, den Ronnie seinem damaligen Gitarristen während der "Dream Evil"-Sessions gab - Fans des Werk und Wirkens von Ronnie James DIO ansprechen.

Checkt einfach mal 'Weird World':

und 'Under The Wire':