DREAM THEATER: Fragen und Antworten - live auf Facebook

Das Traumtheater hat sich seit einer Woche im Studio verschanzt und mit den Aufnahmen zum vierzehnten Studioalbum begonnen. Laut James LaBrie war diese erste Woche "...sensationell. Wir sind alle in einem Raum und ich sage euch, wenn diese erste Woche ein Indikator dafür ist, wie das Album wird, könnt ihr euch wirklich freuen."



Doch bevor es so weit ist, könnt ihr DREAM THEATER auf der offiziellen Facebook-Seite der Band am 28. Juni um 21 Uhr bei einer Frage & Antwort-Session live zum neuen Werk löchern.

