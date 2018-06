DREAM THEATER: John Petrucci zeigt im Video, wo die Songs enstehen werden

Auf ihrer Facebook-Seite hat Gitarrist John Petrucci von DREAM THEATER ein Video gepostet, das einen Eindruck vermittelt von ihrem abgelegenen Domizil, in dem die Band die Songs für ihr nächstes Album schreiben und Demoaufnahmen anfertgen wird. Wer schon immer mal wissen wollte, in was für einer Umgebung die Lieder solcher Stars Form annehmen, schaut einmal hier: Facebook.

Der Saitenartist scheint im übrigen zu versuchen, wie Grizzly Adams ("Der Mann in den Bergen") auszusehen. Das ist ein ganz schöner Wildwuchs in seinem Gesicht, ich hätte ihn beinahe nicht erkannt.

Quelle: Dream Theater Redakteur: Frank Jaeger Tags: dream theater