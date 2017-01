DROPKICK MURPHYS: Neues Album, erstes Video

Album Nummer zehn wird auf den Namen "11 Short Stories Of Pain & Glory" hören und am 6. Januar das Licht der Welt erblicken. Der Vorgänger stammt aus dem Jahr 2013 und war auf Platz 5 der deutschen Albumcharts eingestiegen. Die Bostoner haben diesmal das Album in Texas aufgenommen, mal abwarten, ob man da einen Unterschied wird hören können. Als erster Eindruck funktioniert das Lied 'Blood' schon einmal prächtig:

Quelle: Push Media Promotion Redakteur: Frank Jaeger Tags: dropkick murphys 11 short stories of pain glory blood