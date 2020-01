DRUNKEN CROCODILES: Lehrvideo Alkoholmissbrauch

Auf den ersten Blick erschliesst sich nicht wirklich, warum die Band DRUNKEN CROCODILES ihrem Fuzzrocker 'Volstead Act' dieses Video zur Seite gestellt hat. Aber musikalisch ist dagegen nichts einzuwenden. Das Stück stammt vom Album "Out Of Barrel", erschienen auf Too Loud Records/ Worm Hole Death.

