DYING GORGEOUS LIES auf Tour

In etwas mehr als einem Monat wird "The Hunter And The Prey" erscheinen und wie es sich gehört wird die Band die neuen Lieder dann auch auf die Bühne bringen:

29.03.2019 DE Hildesheim - Thav

30.03.2019 DE Kiel - Hochbunker

05.04.2019 DE Lichtenfels - Paunchy Cats

13.04.2019 DE Selb - Schützenverein Bavaria e.V.

20.04.2019 DE Hamburg - MarX

26.04.2019 DE München - 8 Below Club

04.05.2019 CH Basel - redrocks

15.05.2019 DE Düsseldorf - tba

18.05.2019 DE Flensburg - Roxy

25.05.2019 AT Wien - tba

Wer mit dem Namen noch nichts anfangen kann, darf man in 'Fatal Craving' reinlauschen: Youtube.