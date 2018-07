DYNAZTY: Erstes Video zum neuen Album

DYNAZTY aus Schweden veröffentlichen am 28.09.2018 via AFM Records mit "Firesign" ihr sechstes Album. Das brandneue Video zu 'Breath With Me', bietet dabei einen ersten gelungenen Höreindruck. Vorbestellungen können bereits über den AFM-Shop getätigt werden. Youtube.

Hier die Trackliste von "Firesign":

01. Breathe With Me

02. The Grey

03. In The Arms Of A Devil

04. My Darkest Hour

05. Ascension

06. Firesign

07. Closing Doors

08. Follow Me

09. Let Me Dream Forever

10. Starfall

11. The Light Inside The Tunnel

Quelle: AFM Records Homepage Redakteur: Mahoni Ledl Tags: dynazty firesign afm records breathe with me