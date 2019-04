Seit 2011 haben die ehemals umtriebigen Dänen schon kein Studioalbum mehr veröffentlicht. Für alle, die das schmerzlich finden ist Land in Sicht: Ein neues Album ist in den Startlöchern! Die Single "Burning Star" gibt einen Vorgeschmack und tönt dabei mächtig rockig. Ob das in gleichem Maße auch für das Album gilt, bleibt abzuwarten.

