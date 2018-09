DÉCEMBRE NOIR: Teaser, Tourdaten

Der erfurter Fünfer DÉCEMBRE NOIR wird am 9. November ihr drittes Album über Lifeforce Records veröffentlichen, auf dem folgende Lieder zu finden sein werden:

01. In the Pouring Rain

02. Autumn King

03. Barricades

04. A Weeping Sunrise

05. Between Silence and Shards

06. Dress.Code.Black

07. Hymn of Sorrow

08. The Downward Path

Hier ist schon mal einTeaser: Youtube.

Die Mischung aus Doom und Death klingt wie der passnede Soundtrack für den Herbst. Erleben kann man das Ganze dann auch live:

12.10.18 DE - Weimar, Zwiebel Assault

09.11.18 DE - Leipzig, Moritzbastei

29.11.18 LT - Vilnius, nArauti

30.11.18 LV - Riga, Klubs Melnä Piektdiena

01.12.18 EST - Tallinn, Rockstar's

21.12.18 DE - Erfurt, From Hell

20.04.19 DE - München, Dark Easter Metal Meeting

01.06.19 DE - Kirchdorf, Bavarian Battle Open Air