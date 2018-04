Da passiert was bei MAYFAIR!

Wie manche vielleicht schon wissen, haben sich meine Feldkircher Lieblings-Schrägies MAYFAIR vor einiger Zeit von ihrem Bassisten Johannes Leierer getrennt. Am 28.04 gibt es in Feldkirch im Altstadthaus Sonne eine Warm-Up-Show, auf der der neue Mann an den vier Saiten vorgestellt werden soll. Wer das wohl ist? Zudem spielen die Jungs neue Songs, die ab Juni dann auf Band gebracht werden sollen.