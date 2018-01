Dark Tunes veröffentlicht die 5. The Battle Of Metal Compilation

Das Heidelberger Label dark Tunes hat sich unter anderem zum Ziel gesetzt, auf einer Reihe von Sammlungen vor allem bisher weniger bekannte Bands mehr in Szene zu setzen. Nun ist der 5. Teil der Reihe The Battle of Metal erschienen. Vielleicht findet der ein oder andere Interessierte so noch unentdeckte Perlen aus dem Metal-Untergrund. Oder wer hat hier folgende Bands bereits auf dem Schirm?

Aemera, Auger, Ben Blutzukker, Beyond Remains, Boars, Breed Machine, Citizen Of The Void, Clouds Over Antwerpen, Confession by Silence, Crayven, Dark Side Eons, Devil-M, DJversion666, Drak'Maar, Dust In Mind, Eisenwut, Fourth Circle, Incordia, Jaïl, Led By Vajra, Logical Terror, Machines on Blast, Moonlight Asylum, Moresk, No Joke, Nova Spei, Poison Garden, Psycholies, Rescue Rapunzel, Richtwerk, Saddolls, Sickret, Smash Hit Combo, Sober Truth, Stagnant Project , Steingrab, Stoneman, Swarmageddon, The Aquarius, The Autist, The Black Capes, The Black Russian's, The Wiggar Overdose, Venues, Vermouth, Waldmeister, Way Of Changes, White Butchery, Your Pride, Yuzna.