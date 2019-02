Darkstorm-Festival 2019: AND ONE, SOLAR FAKE, DAS ICH und weitere Bands bestätigt

Für die 23. Auflage des Darkstorm-Festivals in Chemnitz sind die ersten Bands bestätigt worden.



Diese sind:



AND ONE

PETER HEPPNER

SOLAR FAKE

DAS ICH

TANZWUT

UNZUCHT

SOLITARY EXPERIMENTS

OST+FRONT



Das Festival findet am 25.12.2019 in der Stadthalle Chemnitz statt. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen.

