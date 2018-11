Darkstrom-Festival 2018: Running Order veröffentlicht

Für das am 25.12.2018 stattfindende Darkstorm Festival 2018 wurde jetzt die Running Order veröffentlicht.



Die 22. Auflage findet wie gewohnt in der Stadthalle Chemnitz statt. Wer im Anschluss noch weiter feiern möchte, kann in den benachbarten Club "Fuchsbau" gehen, denn dort findet die offizielle After-Show-Party statt. Mit der Festivalkarte ist der Eintritt dort frei. Ansonsten kostet er 5 Euro.

Einlass: 15:45



Großer Saal

HELL BOULEVARD 16:25 - 16:55

NACHTBLUT 17:15 - 17:50

ASH CODE 18:10 - 18:50

WELLE:ERDBALL 19:10 - 19:50

LEBANON HANOVER 20:10 - 20:50

GOETHES ERBEN 21:10 - 21:50

COVENANT 22:10 - 22:55

EISBRECHER 23:20 - 0:50



Kleiner Saal

V2A 17:10 - 17:50

EISFABRIK 18:10 - 19:00

FUNKER VOGT 19:20 - 20:10

IN STRICT CONFIDENCE 20:45 - 21:45

AGONOIZE 23:20 - 0:20