Das BANG YOUR HEAD legt nach

Es wurden neue Bands für das BANG YOUR HEAD am 12 bis 14 Juli 2018 auf dem Messegelände in Balingen bestätigt. Wir begrüßen ganz herzlich die Finnen von AMORPHIS, das schwedische Sextett von AMARANTHE und Peavy, Manni und Efti von REFUGE.

Die bisherigen Bands:

AMARANTHE

AMORPHIS

ECLIPSE

EXODUS

LOUDNESS

REFUGE

