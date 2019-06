Das Programm des Hamburger LOGO im Juli

Wer in der norddeutschen Metropole nach einem Grund zum Ausgehen im Juli sucht, könnte hier fündig werden:

Mi. 03.07.2019 THE MELVINS (USA) Wegen Krankheit abgesagt!

Fr. 05.07.2019 ERUPTION OF CORRUPTION - COOKIE PARK - FREAKSTONE

Sa. 06.07.2019 THE UNGUIDED (SWE) - supp.: DOUX

Fr. 12.07.2019 GLEICH DA - KUNYAZA - EMERSON PRIME

Sa. 13.07.2019 INFECTION - BAD BLOOD EXHAUST - RACOON RIOT

Mi. 17.07.2019 PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS (USA)

Fr. 19.07.2019 26. Hamburger Rock Revival Festival feat.: BON SCOTT

Sa. 20.07.2019 26. Hamburger Rock Revival Festival feat.: DIE TOTEN ÄRZTE

Fr. 26.07.2019 INNOCENCE LOST - HAVE MER C - TOWNHOUSE TERROR

Sa. 27.07.2019 NIEMANN AND THE LEHMANN BROTHERS - supp.: FHEELS