Das kanadische Quartett SWORD unterschreibt bei Combat Records

30 Jahre sind seit ihrer letzten Studioscheibe vergangen und nun hat die Ahorn-Metal-Legende SWORD einen Deal mit Combat Records an Land gezogen. Der Plan ist es, noch in diesem Jahr ein Comebackalbum zu veröffentlichen. Die Resonanzen in der Heimat sind bislang großartig, wenn man sieht, dass die Band gerade erst in Montreal eine ausverkaufte Show gespielt hat. Auch wir erinnern uns gern an ihre Stipvisite beim Keep It True Festival im Jahr 2012. Bis zum neuen Album empfehlen wir, sich mit dem Album "Metalized" (1986) warm zu hören.

Quelle: Band Redakteur: Holger Andrae Tags: sword metalized combat records