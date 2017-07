David Gilmour Live at Pompeii

Am 29 September wird der Konzertfilm des PINK FLOYD-Gitarristen und -Sängers auf CD, Vinyl, DVD und Blu Ray erscheinen. Aufgenommen wurde das Konzert im Amphitheater in Pompeii und die Entscheidung, welches Package das richtige ist für den heimischen Schrank, dürfte schwer fallen:

Die CD-Ausgabe mit 24-seitigen Booklet als Hardcover wird 21 Stücke enthalten auf zwei CDs, im Vinylformat brauchen wir dafür 4 Scheiben in zwei Gatefolds. Die Blu Ray und die Doppel-DVD-Version geben dem Fan das visuelle Erlebnis, und natürlich kann man auch beides haben als ganz besonderes Deluxe-Package, angereichert mit einer weiteren Blu Ray mit zusätzlichen Live-Aufnahmen (South America 2015/Wroclaw 2016), Tourdokumentationen (Europa 2015, Südamerika 2015, Nordamerika 2016, Europa 2016) und der 72-minütigen BBC Dokumentation "David Gilmour: Wider Horizons". Leider weiß ich den Preis für dieses hochwertige Paket noch nicht, aber PINK FLOYD-Fans dürften jetzt schon auf der Suche sein. Ich habe aber noch nichts entdeckt, lasst uns wissen, wenn ihr einen Preis findet.

Hier ist die Trackliste des Auftrittes:

5 A.M.

Rattle That Lock

Faces of Stone

What Do You Want From Me

The Blue

The Great Gig in the Sky

A Boat Lies Waiting

Wish You Were Here

Money

In Any Tongue

High Hopes

One of These Days

Shine On You Crazy Diamond

Fat Old Sun

Coming Back to Life

On an Island

Today

Sorrow

Run Like Hell

Time / Breathe (In The Air)

Comfortably Numb

Und als Appettithäppchen gibt es hier den Trailer zu dem guten Stück: Youtube.

