Debüt von CRYPTS OF DESPAIR erscheint

Die litauischen Death Metaler CRYPTS OF DESPAIR bringen uns ihr erstes Album. "The Stench Of The Earth" erschien bereits am 24.11.2017 über Testimony Records.

Die Tracklist liest sich wie folgt:

1. The Stench Of The Earth

2. Path To Vengeance

3. Pits Of Endless Torment

4. 77

5. Fleshless Eternity

6. Enslaved In Blasphemy

7. Possessed By Astral Parasites

8. Ravage The Earth

9. Monuments Of Fear

10. Dead Light