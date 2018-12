Debütalbum von OF HATRED SPAWN im Dezember

Die neue Death-Metal-Formation OF HATRED SPAWN um JJ Tartaglia (SKULL FIST) und Oscar Rangel (ex-ANNIHILATOR) hat für den 21. Dezember ihren selbstbetitelten Erstling angekündigt.



Trackliste:

1. Overture (1:36)

2. Global Dehumanization (3:38)

3. Nest Of Vipers (4:57)

4. Severed Limb Convulsion (3:30)

5. Plaga (5:34)

6. Nocturnal Swarm (4:06)

7. God Of Wrath (5:27)

