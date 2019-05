Debut von SACRAL NIGHT

Die Band SACRAL NIGHT ist ein neues Pferd im Metal On Metal-Stall. Das Debütalbum wird "Ancient Remains" heißen und am 10. Mai das Licht der Welt erblicken. Was für Musik die Burschen machen? Hört selbst, hier ist 'The Last Decade And Beyond': Youtube.

Außerdem gibt es noch 'The Blood Splattered Bride' auf die Ohren: Youtube.

Das Album wird diese Lieder enthalten:

1. Silent Night, Bloody Night

2. The Blood Spattered Bride

3. Ancient Remains

4. By Sword, by Pick, by Axe

5. The Last Decade and Beyond

6. The Hexer’s Come

7. To Conquer

8. Unhinged Before Horror

9. The Cohort Rites

Das Album gibt es im Shop bei Metal On Metal Records.