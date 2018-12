Der SUMMER BREEZE 2019 mit drei Neuen

Und diese heißen LEGION OF THE DAMNED, OCEANS OF SLUMBER und TURBOBIER, was das Billing so aussehen lässt:

ABORTED, AFTER THE BURIAL, AIRBOURNE, AVATAR, BULLET FOR MY VALENTINE, CASPIAN, CRIPPLED BLACK PHOENIX, DEICIDE, EMPEROR, GAAHLS WIRD, HÄMATOM, HAMMERFALL, KING DIAMOND, KNASTERBART, KRISIUN, LEGION OF THE DAMNED, LIONHEART, LORD OF THE LOST, MESHUGGAH, NASTY, OCEANS OF SLUMBER, OF MICE AND MEN, THE OCEAN, TURBOBIER, VERSENGOLD, ZEAL AND ARDOR.

Tickets gibt es auf der Festivalwebseite noch bis zum 12. Februar zum Sonderpreis von 122 Euro zzgl. Gebühren zu kaufen.