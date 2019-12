Der Winter geht, STALLION kommt

Wie wir eben erfahren haben, wird "Slaves Of Time", das dritte vollständige Studioalbum der schwäbischen Speedster STALLION am 28.02.2019 über High Roller Records in die Läden kommen. Kompromisse erwarten wir keine, dafür aber einen ordentlichen Dampfhammer im traditionellen Achtziger-Stil des schnellen Heavy Metals.

Quelle: High Roller Records Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: stallion slaves of time high roller