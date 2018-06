Die Doomer ALMS kündigen Debütalbum an

Am 26. Oktober wird das erste Album der Doomband aus Baltimore mit dem Namen "Act One" veröffentlicht werden. Das Label Shadow Kingdom Records hat die Scheibe als CD, Vinyl, Download und Musik-Cassette angekündigt und nimmt auf Bandcamp auch Vorbestellungen für die digitale Version entgegen, wo man in das Album auch reinhören kann, das folgende sechs Lieder enthalten wird:

1. Dead Water

2. The Toll

3. For Shame

4. The Offering

5. Deuces Low

6. Hollowed