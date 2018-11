Die Eule ist dein Freund.

Genau, denn OWL COMPANY will mit dir Musik hören. Am besten die von "Iris", dem neuen Album der brasilianischen Alternative-Metaller. Vor allem Freunde von Bands wie ALTER BRIDGE, DISTURBED aber auch STONE SOUR oder PEARL JAM sollten in die muskelbepackten Rocksongs mal hinein hören. Einfach mal hier drauf klicken: 'Shattered Dreams'. Klingt gut, oder? Wer mehr will, das Album erscheint am 9. November via Eclipse Records.

Quelle: Eclipse Records Redakteur: Thomas Becker Tags: owl company iris shattered dreams