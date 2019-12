Die Finnen, die spinnen: Acoustic Black Metal mit NOBODY

Das war ja wintersonnenklar, daß solch ein Entwurf nur aus dem Land der vielen zugefrorenen Seen kommen kann. Das Einmenschprojekt NOBODY hebt sich also Erstens namentlich eigentlich gleich selbst auf und bietet Zweitens Black Metal - typischen Gesang zu einer Akustikgitarrenbegleitung an. Eine EP steht ab dem 17.01.2020 zu Buche und wird "Gospel Of The Goat" genannt. Diesen Albumtitel kommentieren wir hier nicht, fügen aber 'In The Arms Of North' hinzu.

