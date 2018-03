Die Vampire aus Hollywood flattern im Juni über den großen Teich, um auch bei uns ihr Unwesen zu treiben.

Alice Cooper, Johnny Depp (der eigentlich eine Musiker-Karriere anstrebte) und Joe Perry (Gitarrist von AEROSMITH) - bekannt als die HOLLYWOOD VAMPIRES - kommen im Juni für fünf Konzerte nach Deutschland. Laut Ankündigung wird als special guest THE DARKNESS dabei sein.

Die drei Herren gründeten die HOLLYWOOD VAMPIRES und brachten 2015 das gleichnamige Debütalbum heraus. Dieses ist eine Hommage an viele, durch Drogen und Alkohol viel zu früh verstorbene Künstlerkollegen. So findet man darauf, außer Eigenkompositionen, z.B. Titel wie 'My Generation' (im Original von THE WHO), 'Whole lotta Love' (LED ZEPPELIN) oder 'Itchycoo Park' (SMALL FACES) – um nur einige zu nennen.

Alice, Joe und Johnny wollen dem Publikum eine spektakuläre Show bieten, "die die Leute komplett umhauen wird!". Man darf also gespannt sein.

Tourdaten:

02.06.18 - Hamburg, Stadtpark

04.06.18 - Berlin, Zitadelle Spandau

14.06.18 - Mönchengladbach, Sparkassenpark

27.06.18 - München, Tollwood

29.06.18 - Frankfurt-Höchst, Jahrhunderthalle

