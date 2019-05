Die WALKWAYS erzählen uns etwas

Die Band aus Israel, die seit kurzem bei Nuclear Blast unter Vertrag ist, hat ein paar Videos am Start, in denen uns die Musiker etwas zu ihrem am 14. Juni erscheinenden Album "Bleed Out, Heal Out" erzählen.

Im ersten Trailer geht es um Israel: Youtube.

Im zweiten Filmchen erzählt man uns etwas über die Arbeitsweise der Band: Youtube.

und zum vorläufigen Abschluss geht es konkret um den Albumtitel und die Texte: Youtube.

Wer jetzt Lust auf die Musik der WALKWAYS bekommen hat, hört mal in die Single 'Despair (For Heaven's Sake)' rein: Youtube.