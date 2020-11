Die neue WITCHWOOD wird am 20. November erscheinen

Wir kennen jetzt den Veröffentlichungstermin von "Before The Winter" von WITCHWOOD. Nicht nur vorm Winter, sondern vor allem in etwas mehr als zwei Wochen, nämlich am 20. November 2020, wird das dritte Album der Italiener auf CD und Doppel-Vinyl im Gatefold und mit Bonustrack erscheinen. Hier ist ein Vorgeschmack:

Quelle: Jolly Roger Redakteur: Frank Jaeger Tags: witchwood a taste of winter before the winter