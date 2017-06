Dieses Jahr wird’s heftig in Ferropolis!

Nur noch etwas mehr als ein Monat, dann steigt das 24. With Full Force Festival vom 22. bis 24.06.2017 erstmals in der „Stadt aus Eisen"! Nach all den schönen Jahren auf dem Flugplatz Roitzschjora hat Deutschlands selbsternannter härtester Acker mit Ferropolis eine neue Heimat gefunden. Nachdem in den letzten Monaten schon zahlreiche Bandbestätigungen bekannt geworden sind, ist der musikalische Rahmen des diesjährigen With Full Force umfangreich und sieht sehr einladend aus:



In Flames • Dropkick Murphys • Kreator • Airbourne • Architects • Royal Republic • Apocalyptica • Sepultura • Suicide Silence • Ministry • Terror • Madball • Callejon

Aborted • Adept • Apologies, I Have None • Atari Teenage Riot • Avatar • Bad Omens • Betraying The Martyrs • Bombus • Broken Teeth • Brothers In Arms • Carach Angren • Combichrist • Comeback Kid • Counterfeit • Cryptopsy • Dark Funeral • Debauchery • Deez Nuts • Die Kassierer • D.R.I. • Dust Bolt • Eis • Elsterglanz • Emil Bulls • Equilibrium • Excrementory Grindfuckers • Four Year Strong • God Dethroned • Knorkator • Kvelertak • Moonsorrow • Motionless in White • Napalm Death • Nasty • Northlane • Morgoth • Obey The Brave • Of Mice & Men • Psychopunch • Rotting Christ • Rykers • Shining • Silent Descent • Soilwork • Soulburn • Spasm • Tausend Loewen Unter Feinden • Tenside • The Black Dahlia Murder • Toxpack • TuXedoo • Trollfest • Val Sinestra • While She Sleeps • Wisdom in Chains • Wolf Down … and many more...



Aber es gibt endlich auch wichtige Details zum organisatorischen Rahmen:

FESTIVAL-SHUTTLE – TICKETS & ZEITEN:

• Für 5,00 € kann man ein „WFF-Festival-Shuttle“-Bändchen erwerben, mit dem man den Festival-Shuttle während der gesamten Festivalzeit nutzen kann

• Shuttle-Busse fahren ab Mittwoch zur Anreise von den Bahnhöfen zum Ferropolis Camping-Gelände und wieder zurück und sind während des Festivals in Rotation zwischen Festivalgelände und den Haltestellen der Campingplätze unterwegs. Die An- und Abreise von den Bahnhöfen Dessau & Gräfenhainichen mit dem WFF-Festival-Shuttle ist für die Besucher kostenlos. Genaue Shuttlezeiten werden demnächst bekanntgegeben!



CAMPING:

• Das Campinggelände ist von Mittwoch 21.06. 15:00 Uhr bis Sonntag 25.06. 12:00 Uhr geöffnet

• Camping mit KFZ am Zelt ist auf allen Campingplätzen außer auf Green-Camp möglich

• Wohnmobile,-wagen und 3,5 Tonner dürfen nur die ausgewiesenen Campingplätze (Yellow- & Orange-Camp) gemeinsam mit anderen PKW nutzen.

• Befahren der Campingplätze ist ausschließlich und einmalig zur Anreise gestattet und Umparken während des Festivals ist NICHT möglich. Beim Verlassen des Campinggeländes verliert die Parkvignette ihre Gültigkeit!



GREEN-CAMPING:

Für alle, die das Festival etwas ruhiger und entspannter genießen wollen! Auf dem „Green Camping“ Areal sind Fahrzeuge, Wohnanhänger und Generatoren sowie laute Musik untersagt.

Die Vorteile vom Green-Camp:

• Kürzeste Distanz zum Festivalgelände

• Direkter Zugang zu Badebuchten am Green Camping Gelände

• Kostenlose An- und Abreise mit dem WFF-Festival-Shuttle von den Bahnhöfen Dessau & Gräfenhainichen



Es lohnt sich weiterhin regelmäßig die Homepage des Festivals zu checken, denn ein Headliner steht immer noch aus...



