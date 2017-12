Divebomb Records: Veröffentlichungsplan fürs erste Quartal 2018

Die US-amerikanische Rerelease-Schmiede Divebomb Records hat für Anfang 2018 wieder allerlei obskure Alben in der Pipeline, um die Underground-Szene mit Rereleases zu beglücken. Das folgende Programm steht bisher in den Startlöchern, mehr soll folgen:

Januar:

OLD WOLF - Faustian Mass CD

LAST VISION BLACK - Last Vision Black CDEP

Februar

BETRAYEL - Death Shall Overcome CD

TYRRANICIDE - God Save The Scene (Deluxe Edition) 2xCD

März

BUGZY - Center Of Attraction CD

BUGZY - She’s The One CD

313 - Three Thirteen CD

April

MELIAH RAGE - Masquerade CD

MELIAH RAGE - Barely Human (Remixed) CD

MayWREKKING MACHINE - Mechanistic Termination (Deluxe Edition) 2xCD