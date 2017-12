Doom Over Leipzig 2018: Line Up wächst und wächst

Das nunmehr 8.Doom Over Leipzig - Fest wird sich vom 18.04.2018 bis zum 21.04.2018 erstrecken. Dass sich das Programm im Sinne des "Dooms" in all seinen Facetten und Erscheinungen wie immer sehr breitgefächert präsentiert, dürfte sich ja auch herumgesprochen haben. Bisher bestätigt sind diese Künstler:

ALDA

BELL WITCH

BISON

FATHER MURPHY& JARBOE

KHEMMIS

MYRKUR

SANNHET

THE BLACK HEART REBELLION

THE OCEAN COLLECTIVE