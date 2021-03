Doppelte Oscar-Nominierung für TRENT REZNOR

TRENT REZNOR ist vielen unserer Leser ja gut bekannt als treibende Kraft hinter Industrial-Metal-Legende NINE INCH NAILS. Gemeinsam mit dem Komponisten und Produzenten ATTICUS ROSS wurde er nun gleich doppelt für den Oscar im Bereich "Best Score" nominiert. Ross war unter anderem als Produzent für die meisten NINE INCH NAILS-Alben seit 2005 ("With Teeth") verantwortlich. Er ist auch sonst im Rock-Bereich sehr versiert als Produzent für KORN, BAD RELIGION, P!NK oder COHEED AND CAMBRIA.

Was im Schauspieler-Bereich ausgeschlossen ist, ist dafür im Bereich Soundtrack möglich.

Die Nominierungen gab es für die Filme "Soul" (eine Disney-Pixar-Produktion) und "Mank" (der neueste Film von "Fightclub", "Seven", "Gone Girl"- und "The Social Network"-Regisseur David Fincher).

ATTICUS ROSS hatte schon mehrere sehr erfolgreiche Hollywood-Scores abgeliefert, zum Beispiel für "The Book of Eli" (ohne Reznor), "The Girl With The Dragon Tattoo", "Gone Girl" und "The Social Network"; zudem laufen Serien mit seinen Scores wie "Watchmen" oder "Black Mirror". Häufig war er gemeinsam mit NINE INCH NAIL-Fronter TRENT REZNOR dafür verantwortlich. Gemeinsam waren sie schon für "The Social Network" für den Oscar nominiert worden.

TRENT REZNOR hatte auch ohne Ross schon Kompositionen und Produktionen für Soundtracks abgeliefert, zum Beispiel für "Natural Born Killers" oder "Lost Highway".

Wir freuen uns sehr für die beiden rockigen Soundtrack-Komponisten und würden ihnen einen Oscar von Herzen gönnen!