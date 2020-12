Doris Brendel bringt Akustik-Album

Die britische Sängerin Doris Brendel, die seit Jahren starke Alben veröffentlicht, in letzter Zeit zusammen mit Lee Dunham, wird in Kürze "Glass House" veröffentlichen, für das sie zehn Lieder aufgenommen hat. Bestellen kann man das Album für 9,99 Pfund auf der Webseite von Sky-Rocket Records, der Versand wird noch im Dezember erfolgen.

In letzter Zeit war Doris auch anderweitig aktiv und hat mehrere Folgen eines Podcast namens "The Upside Down Podcast" produziert. Wer einen Sinn für Spaß und auch etwas Absurdität hat, sollte mal reinlauschen. Hier findet man alle Folgen. Demnächst wird es auch ein Weihnachtsspecial nehmen.