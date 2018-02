Drohende Schatten's HOWLING INFINITY geht in die nächste Runde

In Mannheim findet vom 20.-21.04.2018 ein weiteres Mal das HOWLING INFINITY Festival statt. Die Veranstaltung wird am Freitag, 20.04.2018 um 17.00 Uhr im 7er Club Mannheim eröffnet und begrüßt die folgenden Bands:

NANSIS

MEMBARIS

MALCUIDANT

RAVENCULT

URARV - exclusiv in Deutschland

NIFELHEIM

Die Tickets sind an diesem Abend auf 350 Stück limitiert.

Am Samstag, 21.04.2018 geht es ab 14.00 Uhr im MS Connexion weiter:

EKSTIS

PARAGON BELIAL

SANGDRAGON / AKHENATON / DAEMONIUM - The Mystic Trilogy (exclusive Show)

WEDARD/WINTERGEIST

MAKE A CHANGE...KILL YOURSELF - exclusive Show 2018)

SKOGEN

VARATHRON - 30 years Show

SABATHAN - "Towards The Skullthrone of Satan" Special set (early Enthroned)

SARGEIST

Derzeit werden ein 2-Tagesticket und ein Tagesticket für die etwas größere Veranstaltungshalle am Samstag angeboten.

Weitere Infos zum Festival finden sich bei www.drohende-schatten.de

