Drum-Playthrough von EXTREMA

Ein regulärer Videoclip von 'For The Loved And The Lost' wurde schon vor einiger Zeit veröffentlicht. Nun legt die Thrash-Metal-Gruppe EXTREMA aus Italien ein Drum-Playthrough zu diesem Stück vom aktuellen Album "Headbanging Forever" nach.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: extrema for the loved and the lost headbanging forever playthrough