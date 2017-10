EAGLES: 40 Jahre

Es gibt Klassiker, und es gibt besondere, überragende Klassiker. 'Paranoid, oder 'Smoke On The Water'. Und natürlich 'Hotel California'. Ich glaube ja wirklich, dass man die USA von einem Ende zum anderen durchqueren kann und dabei durchgehend 'Hotel California' auf wechselnden Kanälen zu hören vermag. Aber das Stück war auch der Namensgeber für das fünfte Studiowerk der US-Amerikaner und der Longplayer enthält durchaus noch mehr Bemerkenswertes als den Evergreen. Das im Dezember 1976 veröffentlichte Album wird am 24. November mit einer Deluxe-Ausgabe zum 40, Geburtstag geehrt. Ich muss zugeben, ich mag diese Deluxe-Ausgaben, vor allem wegen der Liner-Notes und Hintergründe, aber meist gibt es auch musikalisch nette Zugaben. Das ist natürlich auch in diesem Fall so. Das Album wird es als remasterte CD geben, aber auch als Doppel-CD-Ausgabe und vor allem als 2-CD + Blu-ray Pack, und letztere ist natürlich diejenige, die die Fans ansehen müssen.

Also, alle Versionen enthalten das Original-Album:

01. Hotel California

02. New Kid In Town

03. Life In The Fast Lane

04. Wasted Time

05. Wasted Time (Reprise)

06. Victim Of Love

07. Pretty Maids All In A Row

08. Try And Love Again

09. The Last Resort

Die Expanded 2-CD Edition bringt dann noch diese Live-CD mit:

Live at The Los Angeles Forum (October 1976)

01. Take It Easy

02. Take It To The Limit

03. New Kid In Town

04. James Dean

05. Good Day In Hell

06. Witchy Woman

07. Funk #49

08. One Of These Nights

09. Hotel California

10. Already Gone

Und die Super-Sonder-Drei-Disc-Ausgabe hat zusätzlich zu den beiden CDs eine Blu-ray im Gepäck mit dem Originalalbum in Dolby Digital 5.1 Surround Sound, Advanced Resolution Multi-Channel Surround Sound (96 KHz/24-Bit), Advanced Resolution Stereo (192 KHz/24-Bit).

Na, klingt gut? Wird noch besser: Außerdem wird diese Version als Box-Set verkauft werden mit 44-seitigem Buch in LP-Format, einem 24-seitigen Reprint des Original-Tourbooks, 3 Posters und einer Backer-Card (ich habe keine Ahnung, was das ist. Kann mich jemand aufklären?) Hier ist ein Bild davon:

Also, ab 24. November 2017 im Handel über Rhino Records / Warner. Preise sind aber noch nicht bekannt. Also: Ausschau halten.