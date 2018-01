Drei Mann im Banne des Psychedelic Rock, das ist EARTHLESS aus San Diego. Das neue Album wird "Black Heaven" heißen und folgende Lieder enthalten:

01. Gifted By The Wind

02. End To End

03. Electric Flame

04. Volt Rush

05. Black Heaven

06. Sudden End

Aus dem Album gibt es auch schon etwas zu hören, nämlich den Albumopener 'Gifted By The Wind': Youtube.

Im Nuclear Blast Shop kann das vierzigminütige Album bereits vorbestellt werden.