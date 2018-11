EARTHLESS: Digitale Veröffentlichung der Backkatalog-Alben

Das aus San Diego stammende Rocktrio EARTHLESS hat dieses Jahr das Studioalbum "Black Heaven" (März) sowie sein brandneues Livealbum "From The West" (Oktober) via Nuclear Blast auf den Markt gebracht. Um den Fans der Band auch die Möglichkeit zu bieten, das ältere Material der Band anzutesten, hat Nuclear Blast heute drei Alben ihres Backprogramms - "From The Ages", "Live At Roadburn" und "Rhythms From A Cosmic Sky" - digital veröffentlicht. Bestellen könnt ihr euch die Alben durch einen Klick auf die Links im jeweiligen blau eingefärbten Albumnamen.



»From The Ages« (2013):

01. Violence Of The Red Sea

02. Uluru Rock

03. Equus October

04. From The Ages



»Live At Roadburn« (2008)

01. Blue / From The Ages

02. Godspeed / Sonic Prayer



»Rhythms From A Cosmic Sky« (2007)

01. Godspeed

(Amplified/Passing/Trajectory/Perception/Cascade)

02. Sonic Prayer

