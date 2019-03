EARTH kehrt zurück - gaaanz langsam

Die Ur-Doomer werden am 24. Mai tatsächlich ein neues Album zu ihrem dreißigjährigen Bestehen veröffentlichen, das den Titel "Full Upon Her Burning Lips" tragen wird und aus dem wird bereits 'Cats On The Briar' hören dürfen: Youtube.

Ja, minimalistisch trifft es wohl ganz gut. Nimmt einen aber auch irgendwie mit. Nur scheint draußen gerade die Sonne, ich probiere das später nochmal.