EDEN WEINT IM GRAB: Neues Video veröffentlicht

Die Dark-Metal-Band EDEN WEINT IM GRAB hat einen Videoclip zu einem Song aus ihrem aktuellen Album "Na(c)htodreise" veröffentlicht. Der Track 'Sternenmenschen' wurde mit Live-Szenen unterlegt, die während des ersten Teils der aktuellen Tour in der Wabe in Berlin aufgenommen wurden.



Bei folgenden Terminen ist die Band auf ihrer "Na(c)htodreise" zu erleben:



22.12.2017 Erfurt, From Hell (+ Eisregen)

26.12.2017 Hannover, SubKultur (+ Der Fluch)

05.01.2018 Berlin, Slaughterhouse (+ Mytherine, verlegt vom Nuke)

06.01.2018 Köln, MTC (+ Frostland)

27.04.2018 Weissenhäuser Strand, Plage Noire Festival

29.04.2018 Losheim, Hexentanz Festival

