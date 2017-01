EDEN WEINT IM GRAB: Neuigkeiten zum kommenden Album

Die Berliner Band EDEN WEINT IM GRAB wird am 31.03.2017 das neue Konzeptalbum "Na(c)htodreise" via Einheit Produktionen/Soulfood veröffentlichen.



Aktuell gibt es eine Crowdfunding-Kampagne, um einen Videoclip zu einem der Albumsongs produzieren zu können.



Als Regisseur steht der Band wieder Rainer ZIPP Fränzen zur Seite. Des Weiteren arbeitet die Band selbst gerade an einem ausführlichen Film, der die Entstehung von "Na(c)htodreise" dokumentiert. Dieser wird in den nächsten Wochen in mehreren Teilen online veröffentlicht. Als Appetizer hat EDEN WEINT IM GRAB das Cover ihres neuen Longplayers veröffentlicht. Es wurde von Nina Berger gezeichnet. Das ganze Artwork wird in diesem minimalistischen Scherenschnitt-Design gehalten sein.

